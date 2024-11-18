習近平拜登秘魯會面 冀中美正確相處發展

中方稱4紅線不容挑戰 美籲競爭勿變衝突 中國國家主席習近平上周六下午在秘魯出席亞太經合組織領導人非正式會議期間，與美國總統拜登會面。習近平表示，台灣問題、民主人權、制度、發展權利是中方4條紅線，不容挑戰。拜登重申，美國反對兩岸任何一方片面改變現狀，呼籲中國停止軍事活動避免破壞台灣周邊穩定。兩國元首都認為會晤坦誠深入，願繼續保持溝通聯繫。

指過去4年關係跌宕但穩定 習近平在下榻酒店會見即將離任的拜登，會晤約兩小時。習近平指，過去4年中美關係雖然跌宕起伏，但總體穩定。他指出，「脫鈎斷鏈」不是解決之道，互利合作才能共同發展。「小院高牆」不是大國作為，開放共享才能造福人類。過去4年的經驗可歸納為7條總結及啟示，包括要有正確的戰略認知；言必信、行必果；平等相待；不能挑戰紅線、底線；多對話和合作；回應人民期待；展現大國擔當。

對於美國政府即將換屆，習近平提出4個不變，表明中方願繼續保持溝通、拓展合作、管控分歧，努力實現中美關係保持穩定。拜登同意中美關係影響全球需要保持溝通，透過對話防止誤判，確保競爭不會演變成衝突。雙方達成中美關係指導原則7點共識，即相互尊重、和平共處、保持溝通、防止衝突、恪守《聯合國憲章》、在共同利益領域合作、負責任管控競爭因素。

拜登：不會利用台灣與北京競爭 習近平指出，台獨分裂行徑同台海和平穩定水火不容。美方想要維護台海和平，須認清賴清德和民進黨當局的台獨本性，慎之，明確反對台獨，支持中國和平統一。拜登重申依照《台灣關係法》、三個聯合公報及對台六項保證，不會利用台灣問題同中國競爭，並繼續奉行一個中國政策。

華稱致力俄烏和平 防半島生亂 在南海問題上，習近平闡明中方堅決維護南海領土主權和海洋權益，美國不應介入有關南沙島礁的雙邊爭議，不應縱容和支持挑釁。拜登強調美國致力維護國際法和航行、飛越自由，以及南海和東海的和平與穩定。拜登譴責北韓派兵支援俄羅斯介入對烏克蘭戰爭，並對中國繼續支持俄羅斯軍工業深表關注。習近平稱，中方在烏克蘭問題上的立場和作為始終光明磊落，為和平而奔走。同時，中方不會允許朝鮮半島生戰生亂，不會坐視戰略安全和核心利益受到威脅。

兩國元首積極評價中美戰略溝通、外交安全團隊經常接觸、兩軍、經貿、金融等領域對話機制的重要作用，同意繼續保持溝通，加強宏觀經濟政策協調。本報綜合報道