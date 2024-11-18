兩岸國際

金屋藏軍人妻 男子涉破壞軍婚被捕

羅男（左）涉破壞軍婚罪被捕。 羅男（左）涉破壞軍婚罪被捕。
羅男（左）涉破壞軍婚罪被捕。
【本報綜合報道】江西省贛州市章貢區一名男子因與現役軍人的妻子同居，涉嫌破壞軍婚，上周二抓獲歸案。
女子丈夫上月27日報警，懷疑妻子在其服役期間與他人同居。經查，羅姓被告4月與一名公司女同事結識，並發展為情人關係。他其後在明知對方是軍人配偶情況下，仍長期在沙河鎮某自建樓與其同居。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc