11月18日(一)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月18日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
金屋藏軍人妻 男子涉破壞軍婚被捕
羅男（左）涉破壞軍婚罪被捕。
【本報綜合報道】江西省贛州市章貢區一名男子因與現役軍人的妻子同居，涉嫌破壞軍婚，上周二抓獲歸案。
女子丈夫上月27日報警，懷疑妻子在其服役期間與他人同居。經查，羅姓被告4月與一名公司女同事結識，並發展為情人關係。他其後在明知對方是軍人配偶情況下，仍長期在沙河鎮某自建樓與其同居。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20241118-1118_00178_046/金屋藏軍人妻--男子涉破壞軍婚被捕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc