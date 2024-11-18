用過期導尿包 村衞生室罰逾2萬

【本報綜合報道】陝西省安康市平利縣市場監管局日前公布本年第4期「鐵拳行動」5宗典型案例，涉及藥品、醫療器械及化妝品違法案件，其中三陽鎮牛角壩村衞生室使用過期的一次性使用導尿包。局方決定沒收，並罰款兩萬元（人民幣‧下同，約2.16萬港元）。

另有4單位亦遭罰

除了上述個案，其餘4宗案例包括銷售劣藥案件。5月21日，執法人員監督檢查平利縣老縣鎮某村衞生室經營場所時發現，該藥房中藥飲片藥櫃中放置3種中藥飲片均為有明顯蟲蛀現象，已沒收相關中藥飲片，罰款1萬元（約1.08萬港元）。另外，執法人員6月4日檢查平利縣城關鎮新正街某藥房經營場所時發現，該藥房6月3日銷售8種處方藥，開具處方時間均晚於銷售時間，存在未按規定憑處方銷售處方藥，已責令改正上述違法行為，並罰款5,000元（約5,400港元）。