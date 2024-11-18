東莞男嬰月子中心夭折 家屬質疑看護失職

曾聞哭聲察身體變色 未通知送醫 內地一對新手父母上月迎來首胎後，花費5.1萬人民幣（約5.5萬港元）安排母子入住廣東省東莞市厚街鎮一間月子中心。男嬰本月初突然出現健康問題，經送院治療後身亡，家屬準備走司法程序。厚街鎮衞健局上周證實正在調查，具體定責問題會以司法鑑定為準。

男嬰姨媽鄭女士表示，嬰兒10月8日出生，是姐夫與姐姐婚後第一胎，全家非常高興，故豪花重金選擇入住貝佳樂月子中心。她稱姐姐與男嬰3天後一同入住月子中心，合約為期一個月，獲提供照顧嬰兒起居飲食、住宿餐飲及產後康復等項目。

直至11月7日晚上7時，嬰兒食奶後被護理師帶走，約3小時後獲送回家屬面前。然而，男嬰父母發現孩子手腳冰冷，全身既黑且紫，於是立即送往厚街醫院求醫。經院方多輪搶救，男嬰延至翌日下午證實離世，死亡與出生時間剛剛相距一個月。

就醫揭多重病症 根據東莞市婦幼保健院出具《住院期間病情告知》顯示，男嬰就醫時被診斷為發紺、腹脹、新生兒肺炎、腸梗阻、新生兒代謝性酸中毒、新生兒休克、高鉀血症、凝血功能異常、新生兒貧血及急性腎功能衰竭。

經翻查月子中心閉路電視片段，家屬發現男嬰11月7日晚上9時38分一度放聲大哭，護理師在安撫期間曾說：「你今天怎麼感覺變色了呀。」他們質疑護理人員當時已發現嬰兒有異，卻沒有第一時間告知送醫，存在看護不力問題。

鄭女士哭訴，姨甥原本再過幾天就可以回家，一家人早已準備好滿月衣服，目前訴求是希望月子中心公開道歉，並承擔相應責任，接下來雙方將訴諸司法途徑。

月子中心強調，旗下護理師均經過嚴格培訓持證上崗，護理流程按照標準執行，事發後第一時間積極配合警方調查取證，警方及院方現階段沒有出具明確報告，一切有待查實。本報綜合報道