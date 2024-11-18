排水公司監控「攝」密 國安機關促堵漏洞

覆蓋海警碼頭 境外間諜恐利用 國家安全部昨日表示，境外間諜情報機關利用監測水流的閉路電視漏洞，伺機竊取中國國家機密威脅國家安全。國家安全機關已指導排水公司全面檢查監控系統及做好技術防範工作，調整監控角度，有效堵塞洩密漏洞。

國家安全機關近日接獲某市市民電話舉報，稱排水公司為了做好舊城區雨水工程排水信息化建設，提高防洪排澇能力，在各城區雨水幹渠排入江水中的出水口安裝一批閉路電視，實時監測水流情況。惟監控範圍可能覆蓋海警碼頭，存在洩密隱患。國家安全機關立即深入調查，通過了解現場情況和技術取證分析，發現監控範圍覆蓋多處涉密重點敏感場所，且監控數據存儲設備管理不嚴、服務器防護等級不高。如發生網絡攻擊行為，可能導致涉密資訊洩露。

調整鏡頭角度 國家安全機關指，部分單位將重要場所與周邊監控設備合併組網安裝運行，沒有嚴格落實隔離要求，可能被境外間諜情報機關通過技術手段竊取數據。有的單位業務工作點位分布廣泛，把多地監控系統數據匯聚存儲和處理，數據傳輸網絡沒有加密，容易受到境外間諜情報機關非法攻擊。

有的單位在重要場所安裝監控系統時，沒有審核監管承建單位及邀請專業技術安全檢查部門檢測，或被境外間諜情報機關伺機安裝惡意軟硬件。監控範圍不恰當。有的單位設置監控設備時，未充分考慮周邊涉密敏感區域，可能導致重要國家秘密外洩。本報綜合報道