珠海撞人35死 省委促嚴懲

加強公共場所治安

會議由省委書記黃坤明主持，聽取官員匯報今次衝撞事件處置工作進展。會上強調要集中醫療資源，讓傷者得到最佳治療，最大限度減少因傷死亡、因傷致殘的情況，保障傷者和家屬身心健康，妥善做好善後處置工作，幫助解決實際困難。按照中央部署要求，全面加強社會面治安防控，加大警力投放，發動群防群治力量，強化對人員密集場所和重點部位的巡邏防控，及時消除各類突出治安隱患，堅決打擊各類違法犯罪。