舊生血洗職業學院 江蘇急護校園安全

考試肥佬無畢業證書 再遭拖糧揚言「清算」 江蘇無錫工藝職業技術學院前晚發生持刀傷人案件，造成8死17傷。初步調查指，疑兇因考試不合格未拿到畢業證書及不滿實習報酬，遂回校發洩行兇。江蘇省委書記信長星昨日主持召開全省視像會議，聽取案件處置情況匯報並進一步部署相關工作。信長星要求強化校園安全管理，加強巡控人員密集場所，提高見警率。

信長星指出，在珠海駕車衝撞行人案件發生不久，江蘇發生如此慘痛案件，性質惡劣、影響惡劣，令人十分痛心，必須深刻反思、深刻警醒、深刻吸取教訓。他表示，要調集專家力量全力救治傷員，盡最大努力挽救生命，努力讓傷者早日康復。同時，悉心耐心做好傷亡人員及家屬安撫善後工作，幫助解決實際困難。另外，要加快案件調查進度，盡快查明案情，依法嚴懲兇手，有效震懾犯罪、安定人心，並且及時發布權威訊息回應社會關切。

信長星強調，要全面細緻排查化解各類矛盾風險，加強對困境人員和困難群眾的救濟幫扶，最大限度地把矛盾和問題化解在基層、處置在源頭。各級各部門各單位要堅持守土有責、守土盡責，密切配合、高效聯動，全力保障人民群眾生命安全和社會穩定。宜興市公安局表示，疑犯徐×金（男，21歲）當場被捕，他對犯罪行為供應不諱。

學生匿宿舍 櫃堵門口 網傳影片顯示，疑兇隨意追斬學生，多人中刀倒地，拍攝者當時與對方距離不足10米。事件發生後，引起校內住宿學生不安，擔憂兇手衝入宿舍斬人。有學生躲回宿舍，用櫃子堵住門口。網傳疑似刀手遺書顯示，他自稱每天上班16個小時，仍被工廠拖欠工資，加上學校拒絕發出畢業證書，導致無法畢業。他另寫上「我希望我的死可以推動勞動法進步」及「別以為我是老實人，有些帳總是要清算的」，下款則寫有「徐加金於2024年11月16日」。本報綜合報道