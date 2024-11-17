兩岸國際

尼漢繪巨型地圖 細訴國家文化

戴維—托拉拉姆繪製畫作。 戴維—托拉拉姆繪製畫作。
戴維—托拉拉姆繪製畫作。
尼日利亞男子戴維—托拉拉姆近日創作出巨型畫作，面積多達過千平方米，打破健力士世界紀錄。畫作是一幅巨大的尼日利亞地圖，上面描繪該國各地區不同民族和文化。戴維—托拉拉姆介紹，尼日利亞是多元文化國家，他想創造能夠彰顯這一點的作品，於是在創作前周遊全國親身體驗不同文化，再用畫筆展現。
畫作筆觸細膩。畫作筆觸細膩。
畫作筆觸細膩。
畫作面積逾千平方米。畫作面積逾千平方米。
畫作面積逾千平方米。
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