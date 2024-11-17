11月17日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月17日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
尼漢繪巨型地圖 細訴國家文化
戴維—托拉拉姆繪製畫作。
尼日利亞男子戴維—托拉拉姆近日創作出巨型畫作，面積多達過千平方米，打破健力士世界紀錄。畫作是一幅巨大的尼日利亞地圖，上面描繪該國各地區不同民族和文化。戴維—托拉拉姆介紹，尼日利亞是多元文化國家，他想創造能夠彰顯這一點的作品，於是在創作前周遊全國親身體驗不同文化，再用畫筆展現。
畫作筆觸細膩。
畫作面積逾千平方米。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20241117-1117_00180_068/尼漢繪巨型地圖--細訴國家文化
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc