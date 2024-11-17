中國研月背土壤揭火山活動史

【本報綜合報道】月球永遠只有同一面向着地球，而月球正面和背面在形貌、成分、月殼厚度、岩漿活動等方面存在顯著差異，箇中機制成為現今月球科學最大關鍵問題之一。中國科學家通過研究嫦娥六號月壤樣本，首次揭示月球背面同樣存在年輕岩漿活動。研究成果上周五在線發表於國際頂級學術期刊《科學》。

距今28.3億年前噴發 嫦娥六號今年首次從月球背面南極-艾特肯盆地採樣月壤並帶返地球。研究人員分別對玄武岩屑中微小含鋯礦物以及斜長石和晚期填隙物展開同位素分析，標定嫦娥六號低鈦玄武岩形成於距今28.3億年前的火山噴發，揭示月球背面同樣存在距今30億年以來的年輕的火山活動。分析同時顯示，採樣月幔源區十分虧損不相容元素，難以發生具顯著規模的玄武岩火山活動，導致缺乏大規模月海玄武岩。

月海是月表較陰暗的低窪平原，由月海玄武岩覆蓋，但月球背面的月海遠比月球正面少。今次研究表明，月海玄武岩分布除受月殼厚度影響外，月幔源區物質組成同樣重要。今次研究另彌補月球撞擊歷史數據，新的撞擊坑統計定年曲線顯示，月球經歷早期高頻率小天體撞擊後，頻率快速下降，在28.3億年前已達整體穩定狀態。