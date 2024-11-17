國產飛船載貨升空 對接空間站完成運送

中國載人航天工程辦公室公布，搭載天舟八號的長征七號遙九運載火箭，上周五深夜11時13分在海南文昌航天發射場點火發射。約10分鐘後，天舟八號與火箭成功分離並進入預定軌道，飛船太陽能帆板順利展開，發射取得圓滿成功。這次任務是中國載人航天工程進入空間站應用與發展階段後的第3次貨運補給任務，是工程立項實施以來的第34次發射任務，也是長征系列運載火箭的第546次飛行。

天舟八號的補給物資主要用於保障航天員乘組在軌正常生活和工作，更有農曆新年、中秋、端午、生日等各種節日禮包，航天員準備的私人物品，以及各種用於空間科學實驗和試驗的設備和材料。當中包括由中國科學家模擬月壤成分燒製而成的月壤磚，它將在空間站展開太空暴露實驗，驗證月壤磚能否勝任在月球建屋的任務。完成太空實驗後，首塊月壤磚預計明年年底返回地球。本報綜合報道