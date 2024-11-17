釋永信氣候大會發言 促改價值觀達持續發展

【本報綜合報道】阿塞拜疆首都巴庫舉行《聯合國氣候變化框架公約》第二十九次締約方大會（COP29），討論多項氣候行動關鍵議題。少林寺方丈釋永信上周五在聯合國氣候變化大會信仰館發言，呼籲從自身做起，融匯禪宗的智慧，攜手並進，共同應對氣候變化這一全球性挑戰。

籲從自身做起 融匯禪宗智慧 釋永信表示，禪宗為發展人與自然的和諧關係提供一種古老而常新的生態智慧，在當下氣候問題中可發揮積極作用。他指出，氣候變化危機實質就是人心的危機，是人類欲望的過度膨脹，在無休止的索取中喪失了自我。

釋永信曾在2009年的聯合國氣候變化大會呼籲重視科學和工業革命帶來的副作用，但15年來氣候變化導致的全球氣溫升高，引發了海平面上升、極端天氣增多、生態失衡等一系列連鎖反應，問題日益嚴峻。他認為，解決當代氣候變化的方法偏重於污染治理、技術改造等，長遠來看治標不治本，只有價值觀和發展觀的根本轉變，善待自然，人類才能克服全球性的生態危機，實現可持續發展。