德國連環強姦案 43歲華漢終落網

冒充女性佯稱租屋 見面後迷暈施暴 德國早前發生多宗針對中國女子的連環強姦案，至少4人受害。一名43歲中國籍男疑犯上周四在黑森州大蓋勞地區落網，他冒充女性並佯稱租屋，入屋後再迷暈受害人施暴，部分人更昏迷數小時。

黑森州刑偵局會同聯邦刑警總局、法蘭克福市警察局聯手破案。43歲男疑犯Dapeng Z.的作案手法十分狡猾，他偽裝成女性通過聯繫微信、小紅書等中文社交平台的招租廣告，約受害人見面並實施性侵。作案地點涵蓋法蘭克福、哥廷根及曼海姆周邊，受害人年齡介乎19至33歲。

每項控罪分別至少囚3年 警方通過無線電信號定位及社交媒體帳號分析，鎖定疑犯身份。警方在搜查過程中，發現與犯罪現場痕迹相符的證據，通過DNA分析等技術手段加快破案。警員上周四下午在勞恩海姆一家汽車公司內，拘捕正在工作的疑犯，並起訴他多宗強姦罪及危險身體傷害罪。

法蘭克福市檢察院將盡快處理案件，針對疑犯的每項控罪分別至少判囚3年。案件偵破後，德國警方第一時間向中國駐法蘭克福總領館通報情況，高度讚賞並感謝中國警方為案件及時偵破提供高效、專業及關鍵協助，期待未來同中方繼續保持良好合作。

車企IT經理 活躍於私影圈 一名曾與疑犯接觸的華人網民稱，疑犯在路特斯汽車公司任職IT經理，於圖賓根大學信息技術專業取得本碩連讀學位。另有網民透露，疑犯活躍於法蘭克福私影圈，經常組織私影及Cosplay活動。黑森州警方十分重視案件，今年9月底時曾發布中英德3語警告，提醒潛在受害者提高警覺。本報綜合報道

德國警方已向中國駐法蘭克福總領館通報情況。 Dapeng Z.在路特斯汽車公司任職IT經理。