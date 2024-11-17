中日領導人會面 談及福島核污水

【本報綜合報道】中國國家主席習近平上周五在秘魯利馬出席亞太經合組織領導人非正式會議期間，與日本首相石破茂會面。二人談及兩國推進戰略互惠關係，構建具建設性及穩定的關係。雙方同意保持高層交往，用好經濟、人文等領域高級別對話機制，盡快將關於日本福島核污水排海問題達成的共識轉化為行動。

二人坦誠對話約30分鐘，習近平指當前國際和地區形勢變亂交織，中日關係處於改善發展的關鍵時期。他希望日方與中方樹立正確相互認知，正視歷史、面向未來，妥善處理好歷史、台灣等重大原則問題，建設性管控分歧。

石破茂指，日方無意與中方「脫鈎斷鏈」，希望雙方加強人文交往，推動經貿、綠色發展、醫療康養等各領域合作取得更多成果，並在亞太經合組織等框架內密切合作。

美韓日組秘書處協調合作 美國總統拜登、南韓總統尹錫悅及石破茂同日在秘魯舉行會談。會後聲明重申三國在印太地區繁榮和安全等議題上保持團結，加強在國防、經濟和供應鏈等方面的合作，維持自由以及基於規則的國際秩序，並宣布成立三方秘書處，負責協調和落實共同承諾。