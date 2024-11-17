馬斯克疑暗通普京 美議員促查
【本報綜合報道】美國富豪馬斯克疑前年底開始一直與俄羅斯總統普京保持定期聯繫，對方要求他為中方不在台灣啟動星鏈衞星網絡服務。兩名民主黨參議員上周五要求拜登政府，調查馬斯克參與美國政府的相關合約項目。
參議員沙欣（Jeanne Shaheen）和參議院軍事委員會主席里德（Jack Reed）致函國防部和司法部，要求審查太空探索科技公司（SpaceX）參與的政府項目，因為SpaceX行政總裁馬斯克和普京接觸頻繁。二人擔心，向與俄羅斯有聯絡的人授予安全許可，可能構成國家安全風險。信中指出，馬斯克是數十億美元美國政府資金的受益者，卻與俄羅斯關係匪淺，因此嚴重質疑他作為政府承包商以及對其背景調查的可靠性。二人另單獨致函空軍部長肯德爾，擔憂太空軍對SpaceX的依賴也可能影響國家安全。
意大利斥馬斯克干政
美國富豪馬斯克近日在社交平台X發文，批評意大利法院針對非法移民作出的一項裁決，並質疑意大利政治體制。意大利總統馬塔雷拉發表聲明，暗批馬斯克干涉意大利內政。
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