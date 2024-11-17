馬斯克疑暗通普京 美議員促查

參議員沙欣（Jeanne Shaheen）和參議院軍事委員會主席里德（Jack Reed）致函國防部和司法部，要求審查太空探索科技公司（SpaceX）參與的政府項目，因為SpaceX行政總裁馬斯克和普京接觸頻繁。二人擔心，向與俄羅斯有聯絡的人授予安全許可，可能構成國家安全風險。信中指出，馬斯克是數十億美元美國政府資金的受益者，卻與俄羅斯關係匪淺，因此嚴重質疑他作為政府承包商以及對其背景調查的可靠性。二人另單獨致函空軍部長肯德爾，擔憂太空軍對SpaceX的依賴也可能影響國家安全。