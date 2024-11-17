美防長人選捲性醜聞 特朗普團隊力撐

【本報綜合報道】美國國防部長提名人海格塞斯早前捲入涉嫌性侵女性醜聞，案發地加州蒙特雷市政府證實曾就案件啟動調查，但未作出指控。總統當選人特朗普的發言人上周五強調，團隊期待他的提名獲確認。但消息指，過渡團隊實際上對指控感到驚訝，擔心海格塞斯會有更多負面消息傳出。

案發7年前 市政府正調查 蒙特雷市政府發表聲明，簡短確認一宗涉嫌性侵案發生於2017年10月7日午夜前至翌日上午7時之間，位於當地一間酒店。報案人於事發4天後報案，右側大腿挫傷，事件不涉及武器或財產，調查對象為海格塞斯，但市政府拒絕公開完整報告和進一步評論。公開資料顯示，海格塞斯當天在同一間酒店，出席加州共和黨婦女聯合會會議。

知情人士透露，報案人的朋友近日得悉海格塞斯獲得提名後，向特朗普過渡團隊披露事件，並指海格塞斯和報案人已簽署保密協議。特朗普發言人史蒂文‧張強調，特朗普正提名高質素且極其合格的內閣人選，海格塞斯堅決否認任何指控，也未受指控。