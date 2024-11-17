哈馬斯允停火護加薩 促特朗普向以施壓

已通知調解方 前提永久免戰以軍撤走等 美國總統選舉月初結束後，中東局勢出現變化。巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯政治局成員納伊姆（Basem Naim）前天受訪時透露，該組織已準備在加薩地帶停火，同時促請美國總統當選人特朗普向以色列施壓，藉此結束以方侵略行動。

納伊姆表示，假如有人提交停火提案後得到以色列尊重，那麼就會準備在加薩停火。他提到哈馬斯促請美國現屆政府及特朗普向以色列政府施壓，從而結束以巴新一輪持續超過一年衝突。他補充哈馬斯已通知調解方，任何提案只要能夠達成永久停火、以軍撤出加薩、讓流離失所民眾重返家園、交換俘虜、讓人道主義援助進入及重建加薩，該組織就會支持。

以繼續空襲 房屋受損 卡塔爾外交部發言人安薩里本月9日曾稱，卡方已暫停調停以巴衝突，當衝突雙方展現嚴肅政治意願時才會恢復工作。

他當時承認調停工作陷入停滯，亦批評以巴雙方去年11月達成加薩臨時停火協議到期後，各方利用談判為其持續軍事行動尋找藉口，從而實現政治目的。

正當哈馬斯伸出橄欖枝時，以軍前天繼續空襲加薩。一名在代爾拜萊赫居住的巴人表示，他凌晨發現房屋遇襲受損，瓦礫及玻璃碎片掉落自己及孩子身上。他提及部分無辜、與以巴衝突無關同胞失去手無寸鐵孩子，希望戰爭能夠早日結束。

伊朗稱未擬暗殺特朗普 另一方面，美國《華爾街日報》前天引述消息報道，伊朗上月向美國總統拜登提供書面保證，不會試圖暗殺特朗普。報道指，美方9月曾以書面形式私下警告伊朗，不要意圖殺害特朗普，獲伊朗政府上月14日回覆，內容提及無此意圖。

在首屆總統任期，特朗普2020年1月曾下令擊殺伊朗革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼，成為伊朗報復對象。伊朗外長阿拉格奇日前否認有意暗殺特朗普，形容指控是「三流喜劇」。

本報綜合報道