俄傳奇試飛員：蘇57優於華殲35A
【本報綜合報道】俄羅斯蘇57隱形戰機赴華亮相珠海航展，機動性能令觀眾留下深刻印象。駕機的傳奇試飛員博格丹（Sergey Bogdan）認為，蘇57性能優於所有同型戰機，包括中國殲35A。
俄羅斯塔斯社上周四發布博格丹專訪，他指俄羅斯製造的武器是針對競爭對手，在設計時多方面考慮。殲35在航展和飛行表演期間，僅能看到它的整體氣動特性，沒有充分展示機動性、穩定性及可控性，而蘇57適航性、機動性、穩定性和可控性等已充分測試，並將繼續測試新型導彈和武器。博格丹表示，蘇57就像全盛期的蘇27戰機一樣，後者的布局已使用了數十年。博格丹相信，攻守兼備的蘇57在全球市場前景廣闊。蘇57採用推力矢量技術，發動機噴管可以偏轉，在極低速狀態下做出其他戰機無法做到的超機動動作。
外國客購首批蘇57
此外，俄羅斯國防出口公司總經理米赫耶夫上周三證實，與外國客戶簽署首批蘇57出口合約，但他沒有透露具體買家，引起外界猜測。
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