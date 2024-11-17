俄傳奇試飛員：蘇57優於華殲35A

俄羅斯塔斯社上周四發布博格丹專訪，他指俄羅斯製造的武器是針對競爭對手，在設計時多方面考慮。殲35在航展和飛行表演期間，僅能看到它的整體氣動特性，沒有充分展示機動性、穩定性及可控性，而蘇57適航性、機動性、穩定性和可控性等已充分測試，並將繼續測試新型導彈和武器。博格丹表示，蘇57就像全盛期的蘇27戰機一樣，後者的布局已使用了數十年。博格丹相信，攻守兼備的蘇57在全球市場前景廣闊。蘇57採用推力矢量技術，發動機噴管可以偏轉，在極低速狀態下做出其他戰機無法做到的超機動動作。