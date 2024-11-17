尹錫悅籲華助解決北韓問題

【本報綜合報道】中國國家主席習近平上周五在秘魯利馬出席亞太經合組織領導人非正式會議期間，與南韓總統尹錫悅會面。習近平認為兩國應維持睦鄰友好關係，尹錫悅則呼籲中方為解決北韓問題發揮建設性作用，二人向對方發出互訪邀請。在全球性風險挑戰下，尹錫悅希望兩國應密切合作，在安全、經濟、社會和文化等各領域深化合作。

中方盼當事方對話協商

面對北韓挑釁和俄朝加強軍事合作，尹錫悅呼籲中方發揮建設性作用，希望合作促進區域和平及穩定，又強調中韓維持緊密溝通的重要性，目的是要在世界安全和經濟秩序的急劇變化之中，應對兩國面對的挑戰。中方則希望地區緊張局勢緩和，不希望半島出現緊張局面，願當事方通過對話協商推動半島問題得到政治解決。尹錫悅另表示，韓方尊重一個中國的政策不會改變，希望參與中國現代化進程，進一步緊密兩國經濟貿易合作；又歡迎中方給予南韓公民免簽待遇，願與中方密切人文交流，增進兩國民間友好。