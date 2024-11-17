德總理與俄烏領袖通話 促普京撤軍談判

澤連斯基斥綏靖政策無助解決衝突 德國總理紹爾茨上周五先後與烏克蘭總統澤連斯基、俄羅斯總統普京通話。紹爾茨成為近兩年來首名與普京直接接觸的西方主要國家領導人，兩人討論了烏克蘭局勢，他敦促俄羅斯撤軍及與烏克蘭認真談判。烏克蘭總統澤連斯基批評紹爾茨與普京通話，形容是打開了潘多拉魔盒。

普京應邀與紹爾茨通話一個多小時，兩人自2022年12月以來首次通話。普京指任何協議都應體現新的領土現狀，當前危機是北約多年來侵略政策直接結果。政策旨在把烏克蘭變成「反俄羅斯跳板」，同時無視俄羅斯在安全領域利益並踐踏烏克蘭俄語居民的權利。俄羅斯從未拒絕談判，並對恢復談判持開放態度。普京表示，協議應考慮俄羅斯在安全領域的利益，關鍵是消除衝突根源。

德俄商定保持聯繫 普京指摘德國的不友好方針，導致兩國關係在各方面出現前所未有的倒退。他強調俄羅斯一貫嚴格履行能源領域條約和合同義務，如果德方有興趣，俄方願開展互利合作。普京與紹爾茨還討論了中東局勢，雙方商定在通話後保持聯繫。德國政府發言人稱，紹爾茨在通話中表達實現公正而持久的和平目標，再次譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，並呼籲普京結束戰爭並撤軍。

有德國政府消息人士透露，紹爾茨特別譴責俄羅斯對烏克蘭民用基礎設施的空襲，並對有關北韓士兵在俄羅斯領土執行任務的報道表示擔憂，稱將會令衝突升級。紹爾茨還強調，如有必要德國將繼續支持烏克蘭。紹爾茨與普京通話前，先與澤連斯基通電話。澤連斯基辦公室匿名消息人士說，澤連斯基事先得到通知，還警告過紹爾茨不要與普京通話。

澤連斯基斥紹爾茨的勸說和綏靖政策，無助於解決俄烏衝突，只會讓俄羅斯擺脫孤立。有西方國家外交官認為，紹爾茨的舉動發出一個不好信號，尤其是在特朗普當選美國總統後。紹爾茨今日赴巴西出席二十國集團（G20）峰會，俄羅斯外長拉夫羅夫也將出席。

俄停運天然氣至奧地利 奧地利石油天然氣集團發言人指，俄羅斯昨日起停止輸送天然氣至奧地利。俄羅斯天然氣工業股份公司已告知奧地利石油天然氣集團，將不再提供天然氣。奧地利環境部長格威斯勒指，國內的天然氣儲氣設備已裝滿，可使用超過一年。本報綜合報道