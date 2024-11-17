罰擲物童永禁入惹議 熊貓基地獲當局支持

四川成都大熊貓繁育研究基地近日宣布，一名向大熊貓活動場內扔玩具小熊貓的8歲兒童終身禁止入園。有律師指出，可能有處理過重嫌疑，對未成年人追責應更多聚焦於家長。成都市公園城市建設管理局野生動植物保護處上周三回應指，支持基地處罰決定，認為不能因未成年就網開一面。

違規向活動場內扔玩具 成都大熊貓繁育研究基地本月6日發布《10月部分不文明行為通報》，指上月發現並立即制止二十餘起不文明行為，按情節嚴重程度批評教育涉事遊客，其中16人終身禁止入園，最年幼者只有8歲。有網民認為，懲罰太重應該給個機會。另有網民稱，應該追究監護人責任。

成都市公園城市建設管理局野生動植物保護處工作人員表示，每個人所站立的角度不一樣，不能因為涉及未成年人就對他網開一面，基地有權決定處罰方式，並指此前曾和基地就相關情況交流。若不處罰涉事兒童，下次有未成年人捅傷大熊貓又如何是好，為免外界批評基地規定不執行，最好一視同仁。

律師指追責應聚焦父母 有律師表示，如小孩的行為未造成嚴重損失，要求其終身都需為心智尚未發育完全時的不當行為買單，顯然是過重，對未成年人的追責應更多聚焦於其同行父母。有熊貓保護業內人士透露，成都大熊貓繁殖研究基地就不文明行為自行建立處罰機制，「如果是猴子或其他動物，可能執行起來會寬鬆一些，但是國寶熊貓不一樣」。成都大熊貓繁育研究粉絲熱線工作人員回應指，將向基地反饋相關爭議。本報綜合報道