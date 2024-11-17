南京企業嫌難 棄防控野豬合約

【本報綜合報道】江蘇省南京市野豬擾民問題愈發嚴峻，南京市江寧區農業農村局今年6月發布招標公告，以91.5萬元人民幣（約99萬港元）預算採購野豬種群防控技術服務，數量不低於300隻。一間企業早前中標，但考慮到任務太難完成，又主動放棄中標資格。

中國政府採購網顯示，南京市江寧區農業農村局今年6月採購野豬種群防控技術服務，合約履行期限為2025年8月8日前，要求申請人具備履行合約所需的設備和專業技術能力。兩個月後，中國政府採購網又發布同一採購項目編號的採購野豬種群防控技術服務終止公告，稱因成交供應商放棄中標資格，重新開展採購活動，江寧區農業農村局在公告中希望各潛在磋商供應商關注。

無害化處理要求高

知情人士透露，棄標的原因是服務採購者對後續野豬無害化處理要求太高，中標公司很難實施。具體是要求捕獵隊在山上打野豬，必須全部運到山下，然後運送到指定焚燒廠處理。捕獵野豬本身難度高，野豬活動的山地也是市民和遊客出遊的去處，無法使用獵槍，只能採用籠捕、網捕、圍欄誘捕等獵捕手段，這樣捕獵隊隊員捕獵後較為疲憊，再把野豬扛到山下難度更高。