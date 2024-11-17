年破1.9萬槍爆案 同比降近26 %

【本報綜合報道】公安部上周四召開記者會，通報今年全國開展打擊整治槍爆違法犯罪專項行動舉措和取得成效情況。公安部治安管理局副局長亓希國在會上稱，今年截至目前，全國持槍、爆炸犯罪案件同比下降25.8%。

亓希國表示，近年來，公安部持續開展打擊整治槍爆違法犯罪專項行動，社會面非法槍爆物品大幅壓減，持槍、爆炸犯罪案件連續大幅下降，中國成為世界上槍爆暴力犯罪發案最低的國家之一。圍繞境內製販、網上販賣、境外走私3個重點，公安部掛牌督辦128宗重大槍爆案件，各地共破獲槍爆案件1.9萬宗，打掉團夥54個，搗毀窩點237個。

銷毀逾8.8萬非法槍枝

亓希國又稱，公安部掛牌整治25個槍爆重點地區，今年以來，各地排查整改涉槍涉爆從業單位安全隱患1.2萬宗。各地接到群眾舉報槍爆線索1,440條，據此查破案件567宗。近日，全國公安機關共舉辦140場現場活動，集中銷毀近年來收繳的各類非法槍枝8.8萬多支。海關總署口岸監管司副司長章濤在會上稱，今年1月至10月，全國海關口岸監管部門在進出境環節共查發槍枝情事588宗，其中查獲火藥動力槍8支、氣動力槍32支、槍枝零部件4,361件。