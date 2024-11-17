三亞教育局長論文惹抄襲之嫌

呂屹提供一篇作者署名為杜井岡的西南大學碩士學位論文，學科專業為馬克思主義理論與思想政治教育，答辯時間為2006年5月21日。呂屹提供的知網查重報告顯示，論文約5萬多字，總文字複製比高達42.5%，去除引用文獻複製比高達39.4%。政府官網資料顯示，杜井岡履歷表中提及的就讀學校、畢業時間和專業，均與被舉報的論文相符。

逾4成查重率 大學調查

呂屹表示，她的丈夫曾任西南大學三亞中學副校長，其後入職重慶西南大學基礎教育投資有限公司，期間發現西南大學三亞中學有招生異常行為，遂向西南大學及三亞市教育局局長和人事科報告，詎料事後被解除勞動合約。他們更發現杜井岡學術論文有抄襲行為，向教育部及中紀委郵寄舉報信實名舉報。三亞市紀委信訪辦工作人員表示，已接獲中紀委和教育部轉來的檢舉信。