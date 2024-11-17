抖音反色情罰3.2萬帳號 34人被逮

【本報綜合報道】抖音安全中心上周五發布兩份關於抖音直播關於打擊「低俗黑色產業鏈」和「水軍黑產行為」的公告，強調要持續嚴厲打擊在直播間展示色情內容、傳播或出售色情資源、以各種方式進行色情導流的違法犯罪行為。今年5月以來，抖音直播處罰3.2萬個涉色情違規內容的帳號，移交警方數宗涉色情低俗違法案件線索，配合公安機關逮捕34名涉案人員。

抖音另持續打擊刷粉刷量相關水軍黑產行為，公告顯示自9月以來，平台主要針對提供直播間虛假人氣和刷單服務、接碼服務治理，累計清理和攔截超過10萬個違規內容，處罰逾3萬個帳號。抖音直播安全工作人員表示，在直播間違規實施上述行為的帳號，平台將無限期回收直播權限並對部分案例進行公示通報，違規將被警告公報、凍結權益直至清退，同時視具體情形依法依規向有關部門上報。

閃現淫穢畫面 引導下載軟件 案例包括有抖音帳號利用直播間的「先播後審」機制，閃現低俗畫面博流量，甚至錄製成影片到其他平台傳播。有帳號本月曾在直播間突然展現淫穢違規畫面，平台將此上報公安機關和永久封禁相關帳號，涉案人員最終因傳播猥褻資訊、猥褻表演被警方行政拘留。另有帳號利用直播間導流下載其他低俗軟件，多個帳號於8月在直播時拍攝一部正在展示淫穢色情影片的手機，片中更展示二維碼引導用戶下載其他涉黃軟件。涉案7人因涉嫌傳播淫穢色情物品罪，被警方刑事拘留。