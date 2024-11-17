記者採訪弊案遭襲擊 中鐵七局5人免職

安徽合新高鐵施工單位 被指用偽劣材料 安徽合新高鐵多家施工單位疑為節省成本，以偽劣材料以次充好，新華社《經濟參考報》記者在中鐵七局施工現場採訪時遇襲受傷。中鐵七局集團有限公司上周五再次發聲明，對受傷記者深表歉意，決定對涉事5名人員就地免職。

中鐵七局決定，對項目分部經理、副經理、管理人員就地免職；對在本次事件中負有管理責任的四標段黨工委書記、指揮長，黨工委副書記曲××就地免職。公司已啟動內部問責程序，依法依規嚴肅處理。公司將深刻反思暴露出來的問題，舉一反三，堅決杜絕此類事件發生，堅決維護新聞記者輿論監督的合法權益。

項目5人行拘7至13日 定遠縣公安局同日指，上周四下午3時49分接獲報案，指合新高鐵中鐵七局項目部施工現場發生一宗警情。民警立即趕赴現場處置，兩名記者被項目部有關人員搶奪手機並限制人身自由，其中一人右手掌根部輕微受傷。項目部5名違法人員被公安機關依據治安管理處罰法，分別處以行政拘留7至13日。

《經濟參考報》調查報道指，合新高鐵多家施工單位違規將「三元乙丙橡膠彈性墊層」，偷換為不符合鐵路行業標準的「再生膠仿製品」，仿冒品性能遠低於設計要求，存在安全隱患。合新高鐵即合青高速鐵路合新段，又名合新客運專線，連接安徽省合肥市與江蘇省徐州新沂市。合新高鐵全長近324公里，設9個車站，設計速度350公里/小時。本報綜合報道