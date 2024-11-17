與加外長會面 王毅不滿電動車關稅

【本報綜合報道】中共中央政治局委員兼外交部長王毅上周五在秘魯利馬會見加拿大外長趙美蘭。王毅指中加關係發展仍不時遇到干擾，需要保持溝通，妥處分歧，維護持續改善的勢頭。

促多做有利關係事情 王毅對趙美蘭表示，對方不久前來華訪問，就改善發展中加關係深入交換意見，取得新的進展，釋放了積極信號，這符合兩國人民的利益。王毅表示，中加擁有廣泛共同利益，不存在根本利害衝突，希望加方同中方相向而行，客觀理性看待中國發展，多做有利於雙邊關係發展、有利於增進人民了解信任的事情，讓兩國之間多一些合作，少一些分歧。

王毅指，加方對中國電動汽車加徵高額關稅，違背自由貿易精神，不利於兩國經貿合作健康發展，加方應切實遵守世貿組織規則，取消對中國產品的歧視性限制措施。王毅亦希望加方充分認識台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則。

趙美蘭表示，雙方就增加直航航班等問題取得積極進展，增進了兩國人民福祉，加方堅持一個中國政策，致力於推進加中關係發展。

她指願同中方保持高層交往，妥善處理分歧，密切在亞太經合組織等多邊機制中的合作，共同為解決全球性問題多做工作。