中美領導人會面前 警告世界進動盪變革期

拜登卸任前 最後一次赴APEC 亞太經濟合作組織（APEC）第31次領導人非正式會議上周五起一連兩天在秘魯首都利馬舉行，白宮早前證實美國總統拜登於當地時間昨日與中國國家主席習近平會面，料屬第3次也是最後一次以總統身份與對方舉行一對一會晤。兩人在會面前分別警告，世界已進入經濟及政治變革時期。

在兩人會面前，習近平前天在APEC工商領導人峰會發表題為《把握時代大勢 共促世界繁榮》書面演講。

指亞太已成利益共同體 他指出亞太國家深度融入經濟全球化，成為一榮俱榮、一損俱損的利益共同體、命運共同體，世界進入新的動盪變革期，經濟全球化面臨逆水行舟、不進則退的嚴峻考驗，亞太經濟何去何從，需要各方作出抉擇。

習近平提到要正確引導經濟全球化方向，攜手推動普惠包容的經濟全球化，推動經濟全球化進入更有活力、更加包容、更可持續的新階段，更好惠及不同國家、不同群體，方法分別是堅持創新驅動，推動世界經濟強勁增長；堅持與時俱進，推動全球經濟治理體系改革；堅持以人為本，推動解決發展失衡問題。

書面演講最後提及，中國的發展離不開亞太，也將進一步造福亞太，只要踐行開放聯通精神，太平洋就能變為促進繁榮增長的通途。他呼籲各方加強團結合作，共迎全球性挑戰，為推進世界共同繁榮、開創人類更加美好未來匯聚更大合力。

拜登同日與日韓首腦會面 另一邊廂，拜登同日下午與日韓首腦舉行會談。他在會談中警告特朗普政府明年初就會上台，重大政治變化即將來臨，期待永續與日韓合作。白宮國家安全顧問沙利文上周曾透露，拜登與習近平在會面時會討論台海和南海局勢、俄烏戰爭及朝兵援俄等議題。

翻查過往紀錄，拜登過去曾兩度以總統身份與習近平見面，第一次是2022年11月14日在印尼峇里島，當時兩人正準備出席二十國集團（G20）峰會。習近平稱中美雙方需要本着對歷史、對世界、對人民負責的態度，探討新時期兩國正確相處之道，找到兩國關係發展的正確方向，推動中美關係重回健康穩定發展軌道，造福兩國，惠及世界。

對上一次則是2023年11月15日，兩人在美國三藩市灣區斐洛里莊園再次見面，雙方同意恢復中斷近一年軍事高層溝通。美媒指出，是次會面成為2023年年初發生中國高空氣球飛入美國空域事件，中美關係一度降至冰點後再次回暖轉捩點。本報綜合報道