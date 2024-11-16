18世紀鑽石頸鏈 3700萬成交超估價

【本報綜合報道】一條鑲有重達300卡鑽石的名貴頸鏈，周三在瑞士日內瓦的拍賣會上以426萬瑞士法郎（約3,727萬港元）成交，超出原本估價一倍。這條頸鏈分成3排由500顆鑽石串成，獨特之處是它上面的鑽石可能與法國波旁王朝「鑽石頸鏈事件」有關，該歷史事件被認為間接促成法國大革命。

1785年，貴族女子德拉莫特（Jeanne de la Motte）以瑪麗王后（Marie Antoinette）的名義，誘騙一位樞機主教作為中間人為她買下名貴頸鏈。樞機主教之後憑德拉莫特的票據向瑪麗王后報銷，引發對質和一連串審判。縱使樞機主教和王后獲判無罪，事件仍導致民間對王后奢靡生活的不滿惡化。法國大革命最終在1789年爆發，瑪麗王后被送上斷頭台處死。

已故英女王曾佩戴 引發歷史事件的頸鏈後來流入黑市，它上面的鑽石分拆出售，去向幾乎無法追查。但珠寶專家指出，今次拍賣頸鏈上的鑽石品質和年齡，與鑽石頸鏈事件相匹配。這條頸鏈之後在貴族手中輾轉流傳，已故英女王伊利沙伯二世1953年加冕時曾佩戴它，周三拍賣前由一位亞洲私人收藏家擁有，最終由一位匿名女買家投得。