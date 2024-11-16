華增7最佳旅遊鄉村 累計世界第一

【本報綜合報道】哥倫比亞波利維爾省卡塔赫納於北京時間昨舉行聯合國旅遊組織執行委員會第122次會議，公布2024年最佳旅遊鄉村名單。中國新增7個世界最佳旅遊鄉村，包括雲南阿者科村、福建官洋村、湖南十八洞村、四川桃坪村、安徽小崗村、浙江溪頭村、山東煙墩角村，亦是今屆入選鄉村最多的國家。聯合國旅遊組織自2021年起發起「最佳旅遊鄉村」評選，目前中國的最佳旅遊鄉村總數達到15個，居世界第一。

反映中國鄉村旅遊發展成就 中國文化和旅遊部昨表示，中國此次入選的鄉村跨越東、中、西部，在地域、文化、發展模式上具有較強的代表性，反映中國鄉村旅遊發展成就。其中雲南紅河州阿者科村擁有世界文化遺產哈尼梯田核心區，有特別的梯田、房屋和生產生活方式。福建省漳州市官洋村是土樓文化、閩南文化、客家文化的「大觀園」，活化土樓融入休閒業態，實現振興鄉村。湖南省湘西州十八洞村透過文旅融合，激發鄉村發展新動能。

四川阿壩州桃坪村是國家級羌族文化生態保護區核心區、茶馬古道的重要節點，特色鄉村旅遊成為當地促進各民族交往交流交融的重要方式。安徽省滁州市小崗村是中國農村改革的主要發源地；浙江省麗水市溪頭村是龍泉青瓷燒製技藝的傳承地；山東省威海市煙墩角村則是漁家秧歌、海草房營造技藝等傳統文化活性傳承之地。