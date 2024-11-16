傳以明年停攻打黎 作特朗普就職賀禮

續與真主黨駁火 爭取談判籌碼 以色列周四繼續從黎巴嫩、加薩和敍利亞3個戰線加強攻擊，為與黎巴嫩真主黨的停火談判爭取籌碼。以色列能源部長科恩公開證實，停火談判已進入關鍵階段。匿名以方官員更透露，總理內塔尼亞胡希望在明年1月與真主黨達成停火，作為祝賀美國總統當選人特朗普的就職禮物。

以色列國防軍周四公布，過去48小時內打擊黎巴嫩首都貝魯特南郊約30個目標，以瓦解和削弱真主黨。敍利亞國營傳媒報道，首都大馬士革郊區兩幢住宅大樓周四亦遭空襲，造成10多人死亡，其中一幢大樓位於梅澤赫，該大樓過往是真主黨和伊朗革命衞隊指揮官下榻之處。以軍周四也在加薩地帶北部賈巴利亞，與哈馬斯武裝分子交火。

科恩表示，與真主黨結束戰鬥的安排正在接近，並堅持以色列必須保留在黎巴嫩境內行動的自由，以應對一旦任何協議條款遭到違反。他強調，對於在以色列附近領土建立據點的企圖，以方將不會像過去一樣寬容。黎巴嫩高級官員周三則稱，真主黨已準備好把部隊撤離以黎邊境，但拒絕以軍越境行動的要求。知情以色列官員披露，停火計劃中黎巴嫩軍方將在美國和英國監督下，在首60天內控制以黎邊界區，以色列要求俄羅斯阻止真主黨經由敍利亞陸路獲得武器。

土耳其宣布與以色列斷交 敍利亞首都大馬士革邁宰地區及庫德薩亞郊區受以軍空襲，導致15死16傷，死者包括兒童及婦女。自2011年敍利亞內戰爆發以來，以軍多次空襲伊朗在敍利亞的軍事設施。去年10月，以巴爆發新一輪衝突，以軍對敍利亞境內的攻擊轉趨頻繁。

此外，土耳其總統埃爾多安周三宣布，已正式與以色列斷絕外交關係，並再次嚴厲譴責以色列在加薩地帶和黎巴嫩實施種族滅絕行為。本報綜合報道