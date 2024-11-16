特朗普提名 3代表律師任司法官員

前眾議員掌退伍軍人事務

柯林斯周四誓言，要簡化和削減退伍軍人事務部的官僚制度，根除貪污腐敗，確保每一位退伍軍人都能獲得應得的福利。他在2013年至2021間擔任國會議員時，旗幟鮮明地支持特朗普，他早年曾到伊拉克服役。特朗普同日另在海湖莊園活動上預告將提名布爾古姆，布爾古姆是富商兼美國科技公司微軟前總裁，今屆共和黨總統初選曾短暫與特朗普競爭，但後來退選並支持對方。