特朗普組內閣 甘迺迪姪反疫苗 獲提名掌衞生部

司法部長人選捲性醜聞 眾院調查料失效 美國總統當選人特朗普周四提名疫苗懷疑論者小羅拔‧甘迺迪，為衞生及公共服務部長候選人。特朗普讚揚小羅拔‧甘迺迪將致力結束慢性病流行，並使美國再次偉大和健康。小羅拔‧甘迺迪曾獨立參選今屆總統選舉，他是已故總統約翰‧甘迺迪之姪。

特朗普稱美國人一直受工業食品複合體和製藥公司壓制，這些公司在公共衞生上涉及欺詐、錯誤和虛假訊息。他表示，有害化學物質、污染物、農藥、藥物和食品添加劑導致美國面臨巨大的衞生危機，衞生及公共服務部將會協助確保所有人不受這些物質侵害，小羅拔‧甘迺迪亦將讓相關機構恢復黃金標準科學研究的傳統和透明度指標，結束慢性病流行。

揚言致力「讓美國再次健康」 小羅拔‧甘迺迪發文回應，感謝特朗普的領導力和勇氣，自己將致力推進對方的「讓美國再次健康」願景。他期待跟衞生及公共服務部8萬多名員工合作，共同清除腐敗，阻止產業和政府之間的「旋轉門」，為美國人提供透明度並讓他們能存取所有數據，讓他們可為自己和家人作明智選擇。

蓋茨早前獲提名為司法部長候選人，他因涉及與一名17歲少女性交而受查。眾議院道德委員會原定昨表決是否公布調查報告，但因蓋茨已辭任眾議員而取消會議。意味委員會不再對他擁有管轄權，相關調查和報告料失效。蓋茨獲提名司法部長後立即辭任眾議員，強調不會在明年1月的新國會上宣誓就職。雖然道德委員會無權對前議員採取跟進行動，但過往亦發布過前議員調查報告。本報綜合報道