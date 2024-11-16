中韓首腦將於秘魯會晤 料討論朝鮮半島局勢
【本報綜合報道】南韓國家安保室表示，總統尹錫悅於當地時間周五在秘魯首都利馬舉行亞太經合組織（APEC）會議場邊，與中國國家主席習近平舉行首腦會談，尹錫悅也在尋求與美國總統拜登舉行首腦會談。
尹錫悅與習近平將是兩年來首次舉行會談，雙方討論加強雙邊經濟合作、人文交流等方案，還就朝鮮半島等地區局勢深入交換意見。中國常駐聯合國副代表、特命全權大使戴兵已提名為新任駐韓大使。南韓外交界認為，雖然從級別上看，戴兵延續了司局級人士出任駐韓大使的慣例，但他曾擔任中方高度重視的非洲司司長，反映分量重於前幾任大使。還有觀點認為，考慮其實際級別接近於部長助理，在中美貿易摩擦、朝俄軍事合作升級的背景下，中方或基於兩國關係的重要性給予南韓更高禮遇。
華領導人與秘魯總統會面
習近平專機於周四抵達利馬卡亞俄空軍基地，他與秘魯總統博魯阿爾特會面，並共同以視像方式出席秘魯錢凱港開港儀式。秘方歡迎中方加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》的意願，重申協定擴大和豐富亞太地區貿易往來。
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