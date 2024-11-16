稱遠離交戰區 美降對烏9州旅警

【本報綜合報道】美國國務院周四更新對烏克蘭的旅遊警示，其中9個州風險級別從最高級的「不要前往」（Do not travel），降低至次一級的「重新考慮」（Reconsider travel）。國務院解釋，由於具有防空能力及遠離交戰區，部分地區旅遊風險可能較低。

獲降低旅遊警示級別的州份分別為伏林州、利沃夫州、外喀爾巴阡州、伊萬諾—弗蘭科夫斯克州、切爾尼夫齊州、捷爾諾波爾州、羅夫諾州、赫梅利尼茨基州和日托米爾州。警示強調，所有美國公民都應仔細留意美國政府通知以及當地和國際媒體報道，以獲取有關安全狀況變化和就地掩護警示的資訊，烏克蘭的安全情勢仍無法預測。

籲勿赴烏白接壤邊境

美國國務院繼續建議公民，不要前往烏克蘭的交戰前線地區以及烏克蘭與白羅斯接壤的邊境地區，因為在白羅斯邊境一側有俄羅斯和白羅斯的軍隊和安全部隊，且鄰近地面戰鬥、頻繁炮彈襲擊、導彈和無人機襲擊居民區和民用基礎設施，使館向這些地區美國公民提供援助的能力也受到限制。