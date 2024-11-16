美國冀換屆前資金盡用 援烏方案每周提供

拜登任期不足70天 提取權餘554億元 美國政府換屆在即，將加快使用剩餘軍援烏克蘭資金。美國國防部副發言人辛格周四表示，將每周公布對烏克蘭安全援助方案，確保71億美元（約554億港元）總統提取權剩餘資金，能在總統拜登明年1月卸任前充分利用。

烏安全援助倡議剩172億元 辛格指出，現時距離拜登任期屆滿不足70天，每周軍援烏克蘭是確保總統提取權剩餘資金在拜登離任前分配完畢。作為拜登承諾一部分，美國會繼續向烏克蘭運送武器，美國國防部會履行每周發送軍援責任。辛格又指，軍援烏克蘭不會影響美軍戰備，會繼續補充武器庫存。她強調，總統提取權及烏克蘭安全援助倡議（USAI）兩大軍援途徑將一直有效，直至拜登任期結束。美國國防部發言人賴德日前稱，烏克蘭安全援助倡議仍有22億美元（約172億港元）資金可用。

自美國眾議院4月通過法案補充援助烏克蘭資金以來，迄今已12次行使總統提取權調撥軍事物資援助烏克蘭。自2021年8月以來，美國國防部已55次根據總統提取權軍援烏克蘭。總統提取權是一種特別權力，可繞過國會審核批准，允許快速運送國防部庫存國防物品及服務，以應對難以預見的緊急情況，是美國在「危機局勢」中使用的特殊外交政策工具之一，援助可在獲批後幾天甚至幾小時內開始抵達。

烏盟友擬促華阻止朝參戰 二十國集團（G20）領導人峰會下周一至下周二在巴西里約熱內盧舉行。烏克蘭盟友將在會上，促請中國阻止北韓介入俄烏戰爭。烏克蘭盟友非常憂慮北韓派兵援助俄羅斯舉動，朝俄合作恐會影響印太局勢安全平衡。由於中國似乎不滿朝俄聯盟，烏克蘭盟國認為G20正是向中方提出相關建議好機會。

北韓迄今已向俄羅斯派遣至少一萬多名士兵，與俄軍在庫爾斯克地區共同打擊烏軍。知情人士透露，俄方正提供資金幫助北韓增強軍事能力，以此報答對方幫助。本報綜合報道