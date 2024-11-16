煤油食油混裝須整治 市監局新規明年2月實施

界定散裝植物油運輸術語保衞生 油罐車卸載煤製油後未清洗直接裝食用油一事，引起社會嘩然。亂象曝光4個月後。市場監管總局（國家標準委）近日批准發布強制性國家標準，界定食用植物油散裝運輸的術語，規定散裝運輸容器基本要求、清潔、維護和管理，以及運輸作業、紀錄等衞生要求，將於明年2月1日正式實施。

根據《食用植物油散裝運輸衞生要求》規定，食用植物油散裝運輸容器應採用食品專用容器，應在容器外顯著位置明顯標識「食用油專用」或「食品專用」字樣，容器內外均應乾淨衞生。

限專用容器 須貼標識 運輸非食品的容器不應運輸食用植物油，用於食用植物油散裝運輸的貨櫃箱液袋為一次性使用容器，不應重複使用。同時，應確保運輸容器不滲漏、不洩漏，食用植物油不受到污染，且便於裝卸及運輸。

根據標準，如出現下列情況，應先將容器內的殘留物清除乾淨，並以擦拭等清理容器。一是運輸某一品種的食用植物油後，再運輸另一品種的食用植物油；二是運輸低等級食用植物油後，再運輸同品種高等級食用植物油。根據國家標準，應記錄食用植物油裝油、運輸、卸油等環節，紀錄內容應完整、真實、有效，以滿足質量追溯要求，相關紀錄保質期限不應少於運輸結束後兩年。

本年7月有報道披露，許多油罐車的液體不固定，既承接糖漿、大豆油等可食用液體，更運送煤製油等化工類液體。國務院食安辦聯合多部門其後開展調查，核實油罐車混運食用植物油事件性質惡劣，嚴重違反法律法規，對相關責任人員及單位依法處置。本報綜合報道