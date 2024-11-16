老婦術後體內留導絲 歷經兩次取出離世

70歲婦人賈芳（化名）去年接受手術後，一直感到身體不適且伴有疼痛感，情況更日益嚴重。她6月底詢問當時動手術醫生，經復查才確認體內殘留一根長約40厘米導絲。她之後獲賠6萬元人民幣（約6.42萬港元），導絲亦被取出，不過情況依舊未見好轉，最終發現原來體內殘留鈎狀導絲，遂再接受另一次手術，期間取出鈎狀導絲及三段絲狀殘留物，直至周日凌晨離世。