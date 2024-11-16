老婦術後體內留導絲 歷經兩次取出離世
【本報綜合報道】河南省安陽市一名七旬老婦去年11月在安陽市中醫院接受穿刺引流手術治療，術後感到腰腹疼痛，至本年7月復查揭發體內殘留一根導絲。她先後經歷兩次手術取出全部導絲，直至周日去世，安陽市中醫院及市衞健委調查事件。
70歲婦人賈芳（化名）去年接受手術後，一直感到身體不適且伴有疼痛感，情況更日益嚴重。她6月底詢問當時動手術醫生，經復查才確認體內殘留一根長約40厘米導絲。她之後獲賠6萬元人民幣（約6.42萬港元），導絲亦被取出，不過情況依舊未見好轉，最終發現原來體內殘留鈎狀導絲，遂再接受另一次手術，期間取出鈎狀導絲及三段絲狀殘留物，直至周日凌晨離世。
醫院拒認失誤致病情加重
賈芳女兒表示，母親經歷最後一次手術後，身體極度虛弱，家屬均認為多次手術加速其身體衰弱，院方只承認手術失誤導致導絲殘留，卻拒絕承認母親病情加重與導絲殘留一事有關。安陽市中醫院宣傳科工作人員表示，衞健委及醫保局等各方已成立專門調查小組，死者家屬目前情緒激動，醫院正展開安撫工作，強調若查出問題，一定會處罰涉事醫生。
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