菲擬購美製中導系統 中方斥激化南海緊張

【本報綜合報道】中國與菲律賓在南海的主權爭議持續，菲律賓擬購美國堤豐中程導彈系統。中國外交部發言人林劍周四指摘菲方舉動挑釁和危險，可能激化區域緊張和對立。菲律賓國防部長特奧多羅重申，在國際法下菲律賓有權擁有中導系統。

菲船補給軍艦 華全程監管 中國海警局新聞發言人劉德軍昨日公布，經中方允許，菲律賓周四派一艘民船對其非法「坐灘」仁愛礁的軍艦馬德雷山號運送生活物資，中國海警對菲方船隻詢問確認並全程監管。劉德軍稱，希望菲方信守承諾，與中方相向而行，共同管控好海上局勢。他強調，中國海警將持續依法在包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域，開展維權執法活動。

中國國防部新聞發言人張曉剛大校批評，菲方勾連域外國家在南海頻繁搞軍演，破壞南海和平穩定，還妄圖以國內立法形式固化南海仲裁案非法裁決，把中國黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域非法納入其海洋區域，嚴重侵犯中方在南海的領土主權和海洋權益，嚴重損害其他國家的正常航運航行權利，中方對此堅決反對。

謝鋒：應對話消除中美誤解 一年一度「香港中美論壇」昨日拉開帷幕，中國駐美大使謝鋒以視訊方式參與開幕儀式，並形容中美衝突對抗的代價誰都不可承受，應通過平等協商尋求解決辦法，加強各層級各領域對話，消除誤解誤判。