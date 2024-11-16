城管強拖車索罰款 廣東司法廳指涉違法

【本報綜合報道】廣東省東莞市虎門鎮居民近日投訴，社區城管辦強制拖車且索取高額罰款，質疑城管辦是否有執法權，以及罰款去向。廣東省司法廳負責人指出，涉事社區城管執法辦所組織實施行為已涉嫌違法。

所引用經營條例廢止數年 虎門鎮赤崗社區多位車主反映，最近數月以來幾乎每天都有汽車被拖走，罰款全由拖車公司代收，包括360元（人民幣‧下同，約385港元）拖吊費及100元（約107港元）堆高機費用。另有居民表示，赤崗及龍眼兩個社區會強制扣留路邊商販車輛。從社區城管辦出具違法行為通知書可見，所引用經營條例早於2021年已被廢止。

針對社區城管辦工作人員無執法權，卻身穿城管制服及駕駛有城管標示執法車，東莞市司法局執法監督科科長劉濤指，有關行為與執法性質確實相近，村社區是基層治理最後一公里，日常事務在村社區可能如同小型政府一樣，需要不同組成人員及不同分工。然而，廣東省司法廳負責人糾正相關說法，並重申鄉規民約雖然可以制訂，但不是沒有邊界，不能與憲法、法律法規及國家政策相牴觸，若突破邊界，地方政府應予以幫助及糾正。