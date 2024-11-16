採訪珠海車撞人現場 日記者遭帶走逼刪相

禁外國記者出現 獻花被移走

日本TBS電視台駐中國記者室谷陽太在社交平台指，他在現場拍照時被自稱是當地居民的人包圍並報警，其後被帶到派出所不得不刪除所有資料。他又指，現場附近不尋常地有便衣人士出沒，發現外國記者便立即報告。很多人到場獻花，但不到半天就被移走。