採訪珠海車撞人現場 日記者遭帶走逼刪相
市委為死者默哀 促查清事實嚴懲兇手
廣東省珠海市香洲區體育中心周一晚發生越野車撞人事件，造成35死43傷。繼英媒記者在場採訪受阻後，一名日本記者周四遇上同樣情況，被帶返派出所及被迫刪除所有拍攝影片。珠海市委常委會周四召開會議，為死者默哀，強調盡快查明案件真相，依法嚴懲兇手。
禁外國記者出現 獻花被移走
日本TBS電視台駐中國記者室谷陽太在社交平台指，他在現場拍照時被自稱是當地居民的人包圍並報警，其後被帶到派出所不得不刪除所有資料。他又指，現場附近不尋常地有便衣人士出沒，發現外國記者便立即報告。很多人到場獻花，但不到半天就被移走。
珠海市委常委周四開會，部署進一步做好傷者救治、安撫善後、案件偵辦和社會工作。會議強調，全力推進處置調查各項工作，有效提升風險防範、精準打防、應急處突能力，切實保障民眾生命安全和社會穩定；並要緊盯公共安全領域風險隱患開展全面排查整治，嚴防惡性案件和個人極端案事件發生，以零容忍態度嚴打突出犯罪。
最高人民檢察院檢察長應勇指出，珠海車撞人案件造成重大傷亡，性質極其惡劣，檢察機關要依法履職，全力協同相關部門做好查清事實、依法懲處、善後處置、維護穩定等工作，他要求，對類似重大惡性犯罪認真做好審查批捕、審查起訴工作，從重從嚴追究刑事責任，有力震懾犯罪。
日大使籲僑民勿大聲講日語
美國駐華大使伯恩斯關注事件，向受害者及家屬表達深切同情，並向死者致哀。日本駐華使館提醒，近期中國境內發生多宗暴力襲擊事件，建議在華日本僑民盡量避免大聲講日語，避免在人群中引起注意。本報綜合報道
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