上海市民資料外洩 揭免費升級寬頻出事

【本報綜合報道】上海市多名市民近日反映，接獲自稱轄區派出所民警來電，內容提及個人資料外洩，被冒名申請銀行卡用作從事違法犯罪活動，需轉移帳戶資金前往所謂安全帳戶。警方調查發現，上述居民家中最近曾接受寬頻免費升級服務，相信新安裝設備被詐騙分子用來撥打詐騙電話。

遭騙徒安裝語音閘道 警方調查發現，致電受害人電話均為市內固定電話，屬於居民家庭號碼。警方到相關居民家中後發現，戶主上月曾接受寬頻免費升級服務，安裝一種語音閘道設備，可隱藏詐騙分子真實身份及位置，藉此逃避警方追蹤，多被境外詐騙分子用於各類網絡電訊詐騙活動。

根據線索，警方最終逮捕疑犯伍××，對方坦言應聘安裝設備兼職時，詐騙分子郵寄假冒營運商員工工牌及語音網關設備，再經網絡派發工作任務，已因涉嫌協助資訊網絡犯罪活動罪而被依法刑事拘留。在行動中，警方發現涉案犯罪集團還僱用另外數人參與上門安裝設備工作，已全數拆除35個違法設備，仍在抓捕其餘同夥。