張家界大庸古城3年蝕5.4億 省委視察

【本報綜合報道】湖南省張家界市大庸古城計劃初期投入約25億元（人民幣‧下同，約26.8億港元），營運至今約3年間已虧損超過5億元（約5.4億港元）。湖南省委書記沈曉明周一在張家界調研經濟社會發展情況及主持召開座談會時強調，將加速建設世界一流旅遊目的地。

日均不足20人購票 根據最初設想，當大庸古城工程建成後，預計將實現年營業收入4.85億元（約5.2億港元）、淨利1.85億元（約2億港元）。自2021年6月試營運以來，大庸古城持續出現虧損，且幅度不斷擴大，本年上半年僅錄得2,300人購票，日均購票人數不足20人，與最初設想截然不同。項目目前已進入重整程序，若重整失敗將面臨被法院宣告破產風險。

沈曉明到大庸古城察看古城規劃興建營運現狀，了解資產負債、重整進度等。他表示，需要盤活存量資產，積極探索「旅遊＋」新模式新路徑，推動旅遊發展提質增效。他另提及可積極挖掘工業旅遊、「旅遊＋演藝」、「旅遊＋賽事」等發展新潛能，不斷豐富旅遊產品供給，激發旅遊消費熱情；加強古城古鎮古街保護利用，透過發展旅遊辦成一批事關民眾切身利益的民生實事，讓市民世世代代都能捧上旅遊「金飯碗」、吃上「生態飯」等。