2記者高鐵工地捱打 中鐵七局：配合調查

官媒踢爆 合新段建材以次充好 安徽合新高鐵多家施工單位疑為節省成本，以偽劣材料以次充好。兩名官媒記者在中鐵七局施工現場採訪時遇襲，並搶去手機。中鐵七局周四回應指，高度重視關於鐵路建設材料以次充好的報道，已第一時間派出工作組趕赴現場，如發現質量問題絕不姑息，將嚴肅查處。

仿冒品性能存安全隱患 新華社《經濟參考報》周二刊發調查報道，指合新高鐵多家施工單位違規將「三元乙丙橡膠彈性墊層」，偷換為不符合鐵路行業標準的「再生膠仿製品」，仿冒品性能遠低於設計要求，存在安全隱患。《經濟參考報》記者王文志和程子龍周四在中鐵七局施工現場採訪時遭人毆打，除了搶去手機外，王志文右手受傷。

中鐵七局安全隱患排查舉報電話負責人表示，可能是農民工動手打人。中鐵七局其後發表聲明，稱全力配合皖贛鐵路安徽有限公司的調查，並高度關注《經濟參考報》記者在施工現場被襲新聞，正配合安徽定遠縣警方全面調查。中鐵七局強調，堅決維護記者輿論監督的合法權益，並感謝社會各界監督和指導。

記協強調維護採訪權益 中國記協指出，得悉《經濟參考報》記者採訪遇襲後，記協立即與有關方面溝通並聯繫記者王文志核實。目前王文志及程子龍人身安全，手機已退回。中國記協表示，將繼續密切關注事件進展，與記者及有關部門保持溝通，維護記者正當採訪合法權益。王志文是《經濟參考報》調查報道室主任，從業20多年來多次獲得中國新聞獎，他還是第十七屆長江韜奮獎長江系列得主之一。

合新高鐵即合青高速鐵路合新段，又名合新客運專線，連接安徽省合肥市與江蘇省徐州新沂市。合新高鐵全長近324公里，設9個車站，設計速度350公里/小時。本報綜合報道