歐盟經濟遜美國 長遠社會恐衰敗

歐洲國家一直標榜自己是福利主義天堂，但新冠疫情後，歐盟在經濟增長及通脹率方面的表現，都比美國差，連息口都要跟隨美國變動。意大利前總理、歐洲中央銀行前行長德拉吉（Mario Draghi）最新的研究報告「歐洲競爭力前景」，就提到歐洲落後於美國的經濟狀況，差距自2008年便一直擴大。而要追趕美國，歐盟須擴大生產力、改善經濟政策及充分支持大企業。

德拉吉在報告中指出，自上世紀90年代至今，歐盟的人均生產力對比美國，由95%下跌至80%，特別是近年俄烏戰爭爆發，禁止入口俄羅斯的廉價石油和天然氣，更使生產成本飆升，幾乎吃掉了所有生產出口的利潤。雖然歐盟自2018年至今，從印度入口的石油由59億美元增加至205億美元；德國今年首7個月，由印度入口4.51億美元石油，是去年同期3,700萬美元的十多倍，但如今歐盟的油氣價格是美國的3至4倍，電價是美國的2至3倍。

不思進取 無以為繼 歐盟近年的新科技發展投資也落後於美國，特別是在數碼及人才培訓方面。德拉吉呼籲歐盟每年額外投資8,000億歐元以提高競爭力，並致力於定期發行共同債券，從而與中國和美國展開競爭，但遭執着穩健國家財政的德國帶頭反對，認為這只會引發財政危機以及令通脹加劇。

此外，歐盟更要應對美國及中國兩大對手對工業的補貼，以及保護主義帶來的傷害，特別是特朗普明年初將再度入主白宮，擬對歐洲入口美國的貨品增加10%至20%關稅，歐盟起碼要有統一的政策應對，就如歐盟向中國電動車加徵關稅，以保護歐盟電動車及提升競爭力。不過，匈牙利就計劃引入比亞迪在地生產，抵銷了加徵關稅的保護作用。

事實上，歐洲大企業的發展落後於美國，近50年來歐洲沒有出現過市值超過6,000億美元的企業，創新科技都是小企業，而美國的科技公司就有蘋果（市值約3.4萬億美元）、微軟（3.1萬億美元）、英偉達（2.8萬億美元）及Alphabet（2萬億美元），歐盟在資訊科技及人工智能方面遠遠落後。

無疑，歐盟還可自詡普遍比美國有更好的勞工福利、醫療及退休保障、免費教育制度，大城市有更好的生活環境和公共交通，但面對其經濟發展整體落後，若仍然不思進取，上述的美好社會條件將無以為繼。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻