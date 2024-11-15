圓孔鵝卵石現以鎮遺址 揭逾萬年前已用輪子

較學界推算早6000載 紡錘螺紋屬編織工具 輪子是人類其中一項重大發明，生活因此變得更加便利。以色列耶路撒冷希伯萊大學科學家團隊一項新研究發現，當地北部一個小鎮考古遺址出土一批圓孔鵝卵石，可能是目前已知最早使用輪子證據，較學界認為最早出現時間提早6,000年。論文周三已在學術期刊《PLOS ONE》刊登。

學界普遍認為，最早出現輪子可追溯至公元前4,000年左右的美索不達米亞（現今伊拉克）地區，當時輪子被應用於製作陶器，至約500年後青銅時代才發現首個用於車輛的輪子證據。

以色列古石器時代遺址出土的100多個穿孔圓形鵝卵石主要為石灰石，其歷史可追溯至公元前一萬年前左右。研究團隊認為，它們很可能被用作紡錘螺紋，即附於紡錘棒上圓形且有重量的物體，能有效地收集羊毛等纖維，再將之織成紗線。

首現形式實際功能 研究團隊通過製作該批鵝卵石複製品，紡製亞麻布，成功驗證論點，反映人類早期已會旋轉使用輪狀工具。論文作者之一格羅斯曼（Leore Grosman）表示，該批鵝卵石是首個有形式且具備實際功能輪子，或為未來基於輪子而發明出陶輪及車輪等物件打下基礎。本報綜合報道