加薩倘失去UNRWA 巴人將失教育權

促阻以國立法封殺

拉扎里尼向聯合國大會一個委員會說：「在加薩瓦解工程處，將導致聯合國的人道主義響應崩潰，因為後者嚴重依賴工程處的基礎設施。在沒有工程處的加薩討論中，教育問題明顯也會被忽略。」他指出，只有工程處能夠為加薩各地逾66萬名孩童提供教育，失去它會令整整一代加薩人被剝奪受教育的權利，同時埋下邊緣化和極端主義的種子。