加薩倘失去UNRWA 巴人將失教育權
【本報綜合報道】聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工程處（UNRWA）負責人拉扎里尼周三警告，若工程處最終在以色列新法實行後於加薩地帶瓦解，加薩一整代巴勒斯坦人都將被剝奪受教育的權利。
促阻以國立法封殺
拉扎里尼向聯合國大會一個委員會說：「在加薩瓦解工程處，將導致聯合國的人道主義響應崩潰，因為後者嚴重依賴工程處的基礎設施。在沒有工程處的加薩討論中，教育問題明顯也會被忽略。」他指出，只有工程處能夠為加薩各地逾66萬名孩童提供教育，失去它會令整整一代加薩人被剝奪受教育的權利，同時埋下邊緣化和極端主義的種子。
以色列議會上月通過法律，禁止聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工程處依據1967年的條約在以色列開展工作，包括東耶路撒冷、加薩地帶和約旦河西岸在內。拉扎里尼再次敦促聯合國成員國行動，阻止以色列實施立法。有分析指，美國總統當選人特朗普可能會對以色列採取更縱容的態度。拉扎里尼在記者會上被問及會否與特朗普接觸，他給予肯定回答。
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