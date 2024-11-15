港醫護赴中東救援 冀停火止戰

【本報訊】中東戰事持續擴大，加薩地帶迄今已錄得超過4.3萬人死亡，逾10萬人受傷，即使是黎巴嫩亦有約3,000人死亡，近1.3萬人受傷。3名來自無國界醫生成員周三出席無國界醫生（香港）記者會時，無不形容加薩及黎巴嫩戰事嚴峻，希望有更多人能夠加入援助隊伍。無國界醫生亦再次呼籲加薩停火、停止襲擊醫療設施、醫護人員及病人，允許足夠救援物資進入戰區。

3名受訪成員分別是無國界醫生救援人員蘇衍霈（護士兼助產士）、無國界醫生救援人員高志昌（外科醫生）及無國界醫生（黎巴嫩）代總幹事童靜漪，其中蘇衍霈前往加薩救援，而高志昌及童靜漪則親赴黎巴嫩，兩人均透過網絡受訪。高志昌憶述，當時抵達黎巴嫩機場時就聞到一陣煙味，又指自己工作地方尚屬安全，仍經常聽到戰機飛過巨響。童靜漪則指，雖然她並非駐守前線，但是時常提心吊膽，甚至習慣打開窗戶睡覺，期望能夠隨時聽到窗外動靜，同時已習慣透過政府發布通知及聯合國內部消息，了解戰事最新進展。

加薩孕婦胎死腹中 幼童父母雙亡 與黎巴嫩相比，加薩局勢更加惡劣。蘇衍霈5月至7月完成首次加薩之行，9月至11月第二次前往加薩。她坦言第二次目睹加薩情況比起之前更加慘烈，許多民眾心理狀態幾乎崩潰，整個社會已經撕裂。作為護士，她目睹兒童無心玩耍，許多孕婦胎死腹中，也有幼童父母雙亡，需由親戚照顧。她亦提及無國界醫生目前十分關注婦女精神健康狀況，在提供婦產科護理及接生等醫療服務之餘，亦努力避免婦女陷入產後抑鬱。

在連綿不絕的炮火下，黎巴嫩及巴勒斯坦民眾並非全是真主黨或哈馬斯擁護者，卻無可避免地成為戰爭受害者。童靜漪指，她在工作中發現當地民眾非常重視宗教，有時一起開會時，民眾之間會因宗教出現不同意見，其中一方自願退出會議，只為避免爭吵，讓會議能夠繼續下去，仍然努力保持理性態度。蘇衍霈則坦言，加薩民眾過去還認為會有停火希望，現時已可稱得上是絕望，兒童無童年可言，成年人只希望能夠生存下去。