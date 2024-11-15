洩露俄烏戰事機密 美軍人囚15年
【本報綜合報道】美國多份與俄烏戰爭有關軍事機密文件去年在網上流傳，聯邦調查局（FBI）其後拘捕麻省空中國民警衞軍情報部門成員特謝拉（Jack Teixeira）。他3月承認故意保留及發送與國防有關機密資料罪名，周二在波士頓地區法院判監禁15年。
違反美間諜法
22歲的特謝拉2019年起在麻省空中國民警衞軍第102情報聯隊服役，擁有最高機密安全許可。2022年下半年起，他在網上遊戲聊天群組討論軍事話題，向他人披露多份高度機密軍事文件，內容包括烏克蘭戰事情報等，經轉載後外洩。特謝拉獲得安全許可時，曾簽署終身具有約束力保密協議，知悉未經授權披露受保護資訊可招致刑事起訴。
控方形容特謝拉犯下美國史上最重大、最具影響力違反間諜法行為之一，請求判處監禁16年半。被告律師提到，特謝拉在高中及軍隊遭受欺凌排擠，希望輕判11年。主審法官塔爾瓦尼（Indira Talwani）判刑時稱，特謝拉原本有大好前程，所犯罪行極其嚴重。
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