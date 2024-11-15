稱彈藥裝備速供烏 美餘702億可支援

美國國防部周二證實，自國會4月批准向烏克蘭提供額外軍事援助以來，已交付83%關鍵彈藥、67%關鍵防空系統及60%火力支援裝備。美國目前仍剩餘總值90億美元（約702億港元）資金向烏克蘭提供武器裝備，分別來自總統提取權及烏克蘭安全援助倡議。

美國國防部發言人賴德表示，向烏克蘭交付的關鍵彈藥包括155毫米炮彈、GPS導引火箭彈、愛國者防空系統、國家先進地對空導彈系統及導彈等。關鍵防空系統包括刺針便攜式防空導彈、鷹式防空導彈；火力支援裝備包括小直徑炸彈、105毫米炮彈。

美國自4月以來，已向烏克蘭提供數十萬發炮彈、數千輛裝甲車、數千枚M142高機動多管火箭系統（HIMARS）彈藥和反坦克武器、數十套火炮系統、數百枚防空導彈等。賴德形容，美國與合作夥伴一起在北約首腦峰會上承諾提供戰略防空系統交付工作已接近完成。

美方將繼續提供援助，運用擁有資金確保烏克蘭獲得所需資源，藉此遏止及對抗俄羅斯侵略。

韓指朝軍抵庫州與烏交戰 南韓國家情報院周三表示，派遣至俄羅斯的北韓士兵已抵達庫爾斯克州前線與烏軍交戰。共同社引述日本官員稱，5萬名俄羅斯及北韓士兵在庫爾斯克與烏軍戰鬥。美國國務院副發言人帕特爾指出，俄朝聯軍已在庫爾斯克並肩作戰，美國國務卿布林肯其後證實消息。

南韓統一部官員指，北韓政權將無辜士兵推向一場無端戰爭，卻至今沒有如實告知民眾消息，體現北韓體制欺騙性質。國防部發言人全河奎稱，北韓讓士兵當「炮灰」是反人道、反和平的犯罪行為。韓方絕對不會坐視不理，將堅決應對。本報綜合報道