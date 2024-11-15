特朗普圖清洗國防部 參謀長聯席會議主席勢被開刀

美國總統當選人特朗普密鑼緊鼓組閣之際，有傳特朗普過渡團隊密謀在國防部發起前所未有的大清洗，革職對象包括參謀長聯席會議主席布朗。總統拜登周三按照慣例，與特朗普在白宮橢圓形辦公室會面，象徵在民主制度下和平移交權力。

英媒引述知情者稱，特朗普過渡團隊的國防部人事變動計劃仍處於初步階段，可能會發生變化。目前暫未清楚特朗普會否支持計劃，但他競選期間曾揚言要把「覺醒」將領及阿富汗撤軍負責人撤職。前參謀長聯席會議主席米利曾批評特朗普是徹頭徹尾的法西斯主義者。與米利有關係的軍官將成為清洗對象，獲他提拔及任命的人將一個不留。

正式提名魯比奧為美卿 獲特朗普提名國防部長的霍士新聞名嘴海格塞斯，曾主張大刀闊斧改革國防部領導層。他質疑布朗憑黑人身份，才得以出掌參謀長聯席會議。除了布朗外，參謀長聯席會議副主席格雷迪亦會一併清理。有現任及前任美國官員認為，國防部在烏克蘭和中東戰爭肆虐的全球動盪之際重大改組是不必要及具有破壞性。

惟消息人士表示，特朗普陣營認為由於官僚主義過度干預，需要縮減參謀長聯席會議規模，相信美軍能承受人手削減規模。消息人士又指，美國二戰期間迅速任命只有30多歲或有能者為將領，最終贏得了戰爭，特朗普團隊拒絕評論報道。參謀長聯席會議由美國陸軍、空軍參謀長；海軍、太空軍作戰部長；海軍陸戰隊司令，以及國民警衞局局長組成。

特朗普周三宣布，提名佛羅里達州參議員魯比奧為國務卿、前眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）為國家情報總監、佛羅里達州眾議員蓋茨（Matt Gaetz，前譯蓋特茲）為司法部長。魯比奧成為首名拉丁裔高級外交官，他對獲提名感到光榮，期望能夠勝任。

會晤拜登 象徵和平交權 拜登與特朗普會面時握手，拜登祝賀對方當選總統。拜登強調，期待明年1月平穩過渡，他會確保在特朗普重新入主白宮時提供便利。兩人討論了國家安全及政策問題，拜登向特朗普提及支持烏克蘭符合美國安全利益。兩人還就中東問題亦交換多項意見，特朗普與拜登會談約兩小時後離開白宮。白宮發言人巴埃爾形容兩人會面氣氛親切，現任白宮幕僚長齊恩茨（Jeffrey Dunston Zients）及繼任人懷爾斯一同參加會議。本報綜合報道